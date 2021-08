Il principe Andrea a processo per stupro. "Avevo 17 anni, abusò di me 3 volte"

Il principe Andrea a processo per stupro. "Avevo 17 anni, abusò di me"

Arriva una nuova tegola giudiziaria per la famiglia reale d'Inghilterra. Il figlio della Regina Elisabetta andrà a processo per stupro. Il principe Andrea è accusato da Virginia Roberts, una donna che all'epoca dei fatti era minorenne. “Quando avevo 17 anni abusò di me a casa di Epstein”. La donna - si legge sulla Stampa - da tempo lo accusa di avere abusato per tre volte di lei nel 2001, ha presentato una denuncia al tribunale di Manhattan, che ora dovrà procedere. Non era mai accaduto che un alto esponente della Royal Family britannica andasse a giudizio e per accuse così infamanti. Andrea è stato sempre il figlio prediletto di Elisabetta, che si trova a dover affrontare l’ennesimo scandalo del suo lungo regno.

Roberts, - prosegue la Stampa - che oggi vive in Australia con il cognome del marito, Giuffre, faceva parte del giro di minorenni arruolato dal pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nell’agosto del 2019, e dalla sua amica Ghislaine Maxwell, arrestata undici mesi dopo. Il principe Andrea avrebbe abusato di Virginia per la prima volta proprio nella casa di Maxwell a Londra, poi nelle residenze di Epstein a New York e ai Caraibi.