Liguria, A10 chiusa tutto agosto. Lavori giorno e notte, isolata mezza Regione

Liguria, A10 chiusa tutto agosto. Lavori giorno e notte. Regione isolata

Le vacanze estive in Liguria rischiano di diventare un grosso problema per la viabilità nella Regione guidata da Toti. L'agosto sulle strade liguri si preannuncia più caotico che mai e il traffico rischia di andare in tilt. Soprattutto sul nodo genovese: la A10 in direzione Savona - si legge sulla Stampa - sarà chiusa tra il bivio con la A7 e Genova Pra’ dalle 22 del 6 agosto al 23 agosto. Giorno e notte. «O si fanno i lavori entro il 25 agosto o quel tratto chiude comunque. Perché non c’è l’agibilità». L’ispettore del Mims Placido Migliorino, nella riunione di ieri in videoconferenza con Regione Liguria, concessionari, Camera di commercio e Anci è stato netto.

Il termine - prosegue la Stampa - è improrogabile e riguarda il rifacimento della volta della galleria Provenzale, sulla quale sono stati evidenziati difetti che rendono necessari lavori non eseguibili in condizioni di traffico normale. Per 18 giorni di fatto tutto il traffico in direzione ponente da Genova che non andrà sulla A26 passerà per l’Aurelia. Il rischio di un ingorgone perenne è reale e le immagini del post-crollo del Morandi (che era avvenuto in pieno agosto) sono ancora vive nella mente di chi abita nel ponente genovese. Sulle date non c’è margine di trattativa, ma è stata comunque convocata una riunione ristretta tra Aspi, il ministero e il Comune di Genova per trovare forme di mitigazione.