Lino Banfi: “Ho chiesto al Papa di morire insieme a mia moglie”

Lino Banfi chiede Papa Francesco di pregare affinchè possa morire insieme alla moglie Lucia

Lino Banfi ha scritto una struggente lettera dedicata alla moglie Lucia e pubblicata attraverso le pagine del settimanale Intimità. Il celebre attore, star di film e fiction come Un medico in famiglia, è sposato da circa 60 anni con Lucia Zagaria , a cui vanno aggiunti altri 10 anni di matrimonio. Una vita insieme fatta d’amore e di sostegno reciproco, soprattutto ora che la donna è malata di Alzheimer, patologia che la affligge ormai da anni.

“Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita” confessa l'attore.

Durante la diretta della puntata Affari Tuoi Formato Famiglia Lino Banfi ha spiegato che la moglie Lucia sta attraversando un periodo davvero complicato a causa del progredire della malattia.

“Spesso mi chiede: ‘perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio..’ “ha svelato commosso il desiderio espresso di recente dalla compagna.

“Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: se dovesse accadere ci ripresenteremo un’altra volta“, aveva già spiegato Lino Banfi parlando della malattia della moglie Lucia.

Lino Banfi racconta di aver scritto a Papa Francesco il desiderio espresso dalla moglie Lucia durante la pandemia, quello di morire insieme per non soffrire l'uno la perdita dell'altro, attraverso una lettera pubblicata dal settimanale Intimità.

“Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.

Le parole di Lino Banfi hanno emozionato il popolo del web e i tweet di affetto e stima si moltiplicano per il celebre attore pugliese.