Liverpool, esplode taxi davanti a ospedale: si pensa a un attacco terroristico

Liverpool, esplode taxi vicino a ospedale: muore il conducente. Ipotesi attacco terrostico

Poco prima delle 11 di ieri, domenica 14 novembre, è esploso un taxi di fronte a un ospedale di Liverpool, nel Regno Unito. Una persona è morta e un’altra è in ospedale, dove si trova in condizioni stabili. Questa mattina, all’alba, la polizia ha arrestato tre uomini sospettati, rispettivamente di 21, 26 e 29 anni.

Anche se non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, le autorità locali ritengono improbabile che sia stato un incidente e sospettano che sia stato invece un attacco terroristico. A morire è stato il passeggero, mentre il conducente, che è uscito dall’auto poco prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme, è riuscito a salvarsi. Al momento non si conosce l’identità del primo, né si sa se abbia avuto un qualche ruolo nell’esplosione.

I tre uomini sono stati arrestati per effetto del Terrorism Act (TA), la legge antiterrorismo britannica che dà alla polizia la possibilità di fermare e perquisire un sospettato nel caso in cui ci sia un ragionevole dubbio circa il suo coinvolgimento in attività terroristiche.