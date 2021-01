Livorno, 85enne dimesso dall'ospedale. Arriva a casa in mutande e canottiera

A Livorno, un 85enne cardiopatico e con diverse patologie pregresse, è stato dimesso dall’ospedale solo con canottiera, pannolone e una giacca. Senza che nessun operatore se ne rendesse conto.

Uscito dall’ospedale è tornato a casa con un’ambulanza. Appena arrivato a casa la figlia vedendo il padre in queste condizioni, in pieno inverno con pochi gradi fuori, ha subito provveduto a prendere una coperta per tenere l’uomo al caldo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’uomo era stato ricoverato per degli esami, munito di tutti gli abiti necessari. L’Asl ha aperto un’indagine dopo la chiamata della figlia per denunciare l’accaduto e chiedere spiegazioni.

L’associazione di volontari che si occupa del trasporto si sarebbe già scusato con la famiglia dell’accaduto.