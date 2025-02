Lo Voi convocato dal Copasir per la prossima settimana

Servizi, prossima settimana Lo Voi al Copasir

Verrà sentito la prossima settimana al Copasir il procuratore di Roma Francesco Lo Voi in relazione alla vicenda delle presunte rivelazioni di notizie riservate da parte dei pm capitolini nell'ambito di un’indagine partita da una denuncia del capo del gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi. Vicenda sulla quale il Dis ha presentato un esposto la scorsa settimana alla procura di Perugia che ha aperto un procedimento.

Secondo il Dis, la procura di Roma avrebbe violato il comma 8 dell'articolo 42 della legge speciale istitutiva dei servizi segreti perché non avrebbe evitato l’indebita diffusione di un documento ‘riservato’. Davanti al Copasir, il procuratore capo di Roma ribadirà invece la correttezza del proprio operato.

Per Lo Voi, infatti, non c’è stato alcun reato, dal momento che da parte della procura non c’è stato alcun ordine di esibizione di atti al Dis mentre è stata applicata la legge a tutela del diritto di difesa, depositando gli atti nel documento di chiusura delle indagini a carico di alcuni giornalisti.