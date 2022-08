Lo yacht di un oligarca russo all'asta per ripagare un debito milionario

Il super yacht dell'oligarca Pumpyansky all'asta per oltre 70 mln di euro: ma i soldi non andranno ai rifugiati ucraini...

Un gioiellino da oltre 70 milioni di euro. Anche se qualcuno crede possa venire via a molto meno. Si tratta dello yacht super lusso “Axioma”, di proprietà dell’oligarca russo sanzionato dall’Ue Dmitry Pumpyansky. Sequestrata in Gibilterra, ora l’imbarcazione da sogno passerà alla storia per essere il primo yacht sequestrato a un oligarca messo all'asta, come riporta Bloomberg, perché il proprietario non è stato in grado di onorare un pagamento nei confronti di JpMorgan Chase.

Nigel Hollyer, broker della casa d'aste Howe Robinson Partners, ha spiegato all'agenzia americana che si tratta, appunto, di una prima asta pubblica per questo genere di imbarcazioni. Secondo lo specialista, la barca avrebbe raccolto un grande interesse con 115 richieste di informazioni e una trentina di visite da parte dei potenziali interessati. La Bbc, da parte sua, sostiene che il super-yacht potrebbe esser venduto per una cifra inferiore a quella richiesta, dal momento che è previsto un solo giorno per le offerte, martedì.

In ogni caso, nonostante da più parti ci sia stata pressione perché “i tesori” sequestrati agli oligarchi andassero all'asta per raccogliere denaro in favore dei rifugiati ucraini, i proventi andranno alla banca americana che si aspettava un pagamento da circa 20 milioni di euro per un prestito legato proprio all'imbarcazione.

L'oligarca lega il suo nome a OAO TMK, società nella filiera di Gazprom alla quale fornisce componenti per i gasdotti. La fortuna del 58enne è stimata in 1,85 miliardi di sterline (2,2 miliardi di euro).

Cinque ponti, 72 metri di lunghezza e 20,7 di altezza, sei cabine per 12 ospiti e altre 12 per 20 membri di equipaggio, infinity pool, un piano per la jacuzzi, cinema 3D e anche attrezzature per la palestra. La base d'asta? 63 milioni di sterline (circa 74 milioni di euro, al cambio attuale).