Loggia Ungheria, Davigo: "Anche membri del Csm. Per questo non feci l'esposto"

Loggia Ungheria, Davigo: "Anche nomi del Csm. Per questo non feci l'esposto"

Il caso Amara, relativo al fascicolo segreto con riferimenti ad una loggia massonica denominata "Ungheria" adesso fa tremare il Csm. Quando esattamente un anno fa, ai primi di maggio 2020, - si legge sul Corriere della Sera - l’allora componente del Consiglio superiore della magistratura Piercamillo Davigo decise di portare dentro il Csm i segreti dell’indagine, non formalizzò la comunicazione per salvaguardare, a suo avviso, la riservatezza di un’inchiesta molto delicata che secondo il pubblico ministero milanese Paolo Storari era bloccata dall’inerzia del procuratore Francesco Greco. Ma c’era pure un altro problema, interno all’organo di autogoverno dei giudici: nei verbali dell’avvocato Piero Amara (tutti da vericare), tra i componenti dell’ipotetico gruppo in grado di condizionare i poteri dello Stato compariva non solo il consigliere Sebastiano Ardita (ex amico e compagno di corrente di Davigo, con il quale s’era interrotto ogni rapporto), ma pure il consigliere Marco Mancinetti, in quel momento ancora in carica.

Davigo - prosegue il Corriere - ha detto ai pm di essere rimasto molto sorpreso dal comportamento della sua ex segretaria Marcella Contrafatto, indagata e considerata il "corvo". Le era sempre sembrata una collaboratrice affidabile, sebbene nell’ultimo periodo «un po’ sopra le righe». L’ex consigliere sostiene di non aver condiviso con lei i segreti sulla loggia «Ungheria»; l’aveva però avvisata di non fare più entrare nella sua stanza il collega Ardita, e in ogni caso Contrafatto aveva accesso al suo computer e alla sua posta elettronica. Quando poi, il 20 ottobre, ha dovuto lasciare il Csm per via della pensione, le indicò il fascicolo con i verbali spiegandole che se fosse stato necessario farlo avere al comitato di presidenza avrebbe dovuto mettersi in contatto con un altro consigliere, indicandole il nome.