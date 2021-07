Lucarelli contro Enrico Montesano: "Ha avuto il covid, ora attacca la scienza"

Selvaggia Lucarelli contro Enrico Montesano. L'attore ha più volte espresso le proprie perplessità sul vaccino, anche manifestando nelle piazze a fianco dei no vax

"Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare - scrive Lucarelli - le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid" scrive la giornalista e opinionista sui suoi canali social, scagliandosi contro l'attore comico, che non ha mai celato le sue remore sul vaccino, e ancora di più il suo dissenso verso il green pass, sebbene non si ritenga no vax. Lo scorso 17 maggio a Roma, in piazza Bocca della Verità, manifestava contro l'obbligo vaccinale e il green-pass, ieri in Piazza del Popolo. Sul certificato verde ha parlato di " provvedimento tipico del nazismo". Il post di Selvaggia conclude: "E' stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male" continua nel post Lucarelli. Montesano era anche intervenuto in difesa di De Donno su facebook, scrivendo che è stato "ostacolato, denigrato, umiliato da gente al servizio del potere", e che il medico del plasma autoimmune "voleva solo aiutare il prossimo. Era un uomo buono e gentile e le persone come lui dinanzi alle forze malefiche che stanno governando il mondo sono destinate a soccombere".