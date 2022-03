Roma, bolide luminose sfreccia nel cielo. E' giallo. Foto

Non è la prima volta che accade



Spettacolo luminoso nei cieli di Roma, del litorale romano e dei Castelli Romani. Poco prima delle 20, un bolide è sfrecciato sopra i monti che circondano la Capitale rischiarando la notte. L’oggetto volante, probabilmente una meteora, si è diretto verso sud-est, portandosi dietro una scia di color arancione. La testa aveva sfumature verdi e azzurre.



Non è la prima volta che accade. Già negli anni scorsi, sempre in questo periodo, si sono verificati avvistamenti di bolidi luminosi (leggi qui). La scia luminosa, secondo le ultime segnalazioni, è stata vista distintamente in tutto il Lazio e in buona parte del centro Italia.

(fonte Il Faro online)