Luciana Littizzetto in ospedale per una pancreatite acuta. Ecco che cos'è: sintomi e diagnosi

Luciana Littizzetto in ospedale, ecco il motivo dietro al suo ricovero

Luciana Littizzetto ieri non era in studio a "Che tempo che fa", la comica infatti è ricoverata in ospedale a Torino e il motivo lo ha spiegato lei stessa in diretta telefonica con Fabio Fazio. "Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì - ha spiegato - mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola".

"Ho imparato - ha detto Littizzetto dall'ospedale - che quando uno ha dei sintomi molto forti, che uno non ha mai avuto, forse fa bene ad andare a verificare quello che gli sta succedendo. Poi io ho una soglia di sopportazione molto alta e anche la soglia del dolore e quindi ho aspettato un po' e ora sono qui".

Cos'è la pancreatite acuta e come si cura

Il sintomo più comune della pancreatite acuta è un dolore nella zona superiore dell'addome, che può interessare anche il dorso. Se l'infiammazione è più aggressiva il paziente può sviluppare anche nausea, vomito e febbre e, in casi di gravità maggiore, setticemia e insufficienza respiratoria e renale. Se la pancreatite acuta si presenta in forma lieve, 2-3 giorni di digiuno, eventualmente abbinati alla somministrazione di flebo per rifornire l'organismo dei liquidi persi saranno sufficienti. In caso di forme più severe, potrebbe essere necessario il ricovero, e in alcuni casi gravi, l'intervento chirurgico.