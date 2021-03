M5s, dopo la Trenta tocca a Tofalo. Casa abusiva, l'aeronautica lo sfratta

Il M5s è ancora impegnato in una guerra interna. Con Giuseppe Conte alle prese con il nuovo Statuto del partito che verrà, in mezzo alle controversie con Davide Casaleggio che non intende fare un passo indietro sulla piattaforma Rousseau e con i casi degli ex grillini espulsi che minacciano ricorsi ai tribunali. In più si è aggiunta la vicenda Nicola Morra, il presidente dell'Antimafia protagonista di una sfuriata alla Asl di Cosenza per la questione vaccini, con tanto di denuncia per "abuso di potere". Alla lista dei problemi - si legge sul Corriere della Sera - si aggiunge anche quello relativo all'appartamento in affitto dell'ex sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo. La questione è molto simile a quella della ex ministra Elisabetta Trenta, che al termine del suo mandato voleva comunque restare nell’alloggio di servizio, con tanto di polemiche e poi invito esplicito a fare le valigie.

Stessa sorte per Tofalo - prosegue la Stampa - invitato tramite una lettera dell'Aeronautica a lasciare l'appartamento in questione. Tofalo non è più sottosegretario da un mese, ma continua a vivere in quell'alloggio. Ma sono cambiate le condizioni e proprio perché si trattava di un’eccezione ci si aspettava che nel giro di pochi giorni sarebbe stato organizzato il trasloco. Non è accaduto e lo Stato maggiore ha deciso di avviare la procedura comunicando con una lettera i termini per la riconsegna dell’appartamento. I 90 giorni dopo i quali scatta lo «sfratto » scadono il 16 maggio.