Mafia-appalti, guai per Gioacchino Natoli: ex pm indagato per favoreggiamento

Mafia-appalti, guai per Gioacchino Natoli: l'ex pm del pool di Borsellino indagato per favoreggiamento

L'ex pm del pool antimafia di Palermo Gioacchino Natoli è indagato dalla Procura di Caltanissetta per i reati di favoreggiamento alla mafia e calunnia e ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. Lo riporta l'Ansa. La vicenda riguarda un filone dell'inchiesta mafia-appalti, svolta nel capoluogo siciliano agli inizi degli anni '90; secondo alcuni il vero movente della strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino. A Natoli i Pm contestano di aver insabbiato l'indagine avviata dalla procura di Massa Carrara e confluita nel procedimento mafia-appalti per favorire esponenti mafiosi come l'imprenditore palermitano Antonino Bonura.

"Sono stato e sono un uomo delle istituzioni e ho piena fiducia nella giustizia. Darò senz'altro il mio contributo nell'accertamento della verità". Lo ha detto all'ANSA l'ex pm del pool antimafia di Palermo Gioacchino Natoli dopo avere ricevuto dalla procura di Caltanissetta un invito a comparire nell'ambito di un'indagine su un presunto insabbiamento di un filone dell'inchiesta mafia-appalti.