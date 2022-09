Mafia, caccia a Messina Denaro: 35 arresti e altri 35 indagati nel trapanese

Matteo Messina Denaro, caccia al latitante: arresti a Trapani

Maxioperazione dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Palermo nella piu' ampia manovra investigativa condotta dall'Arma in direzione della cattura del latitante Matteo Messina Denaro che ha portato all'arresto di 35 persone, di cui 23 in carcere e 12 ai domiciliari, indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata liberta' degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalita' mafiose.

Altre 35 risultano indagate e nei loro confronti e' in corso l'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro. I militari hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti dei 70 soggetti nell'operazione denominata "Hesperia".

L'odierno provvedimento cautelare compendia gli esiti di articolate indagini svolte dai carabinieri sul conto di esponenti di primo piano dei mandamenti mafiosi di cosa nostra trapanese, confermandone la riferibilita' alla leadership del ricercato castelvetranese, il quale sarebbe ancora in grado di impartire direttive funzionali alla riorganizzazione degli assetti della suddetta provincia mafiosa.