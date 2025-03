Il maltempo torna a far paura, scuole chiuse a Bologna. Il sindaco: "Evacuare i piani terra". Allerta rossa in molte città

Il maltempo torna a far paura, scuole chiuse a Bologna

Venerdì in Emilia-Romagna è prevista un'allerta rossa a causa del rischio di piene dei fiumi e frane, con la Protezione Civile che segnala anche un'allerta arancione per temporali e una gialla per vento forte. A Bologna, le scuole saranno chiuse come misura precauzionale, decisione già adottata anche dal Comune di Pianoro a seguito delle alluvioni di ottobre. Anche diverse aree della Toscana sono sotto allerta arancione, mentre l'allerta gialla riguarda parti del Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia, Campania e tutto il Molise.

A Bologna è stata ordinata l'evacuazione dei piani terra, interrati e seminterrati in alcuni quartieri a partire dalle 22 di questa sera fino a nuovo avviso. I residenti sono invitati a spostarsi ai piani superiori o a trovare alternative sicure per la notte. Chi non può spostarsi autonomamente può contattare la polizia locale al numero 051 266626 per assistenza o indirizzamento verso strutture di accoglienza.

L'innalzamento dei livelli dei fiumi è una preoccupazione crescente, soprattutto con i temporali intensi previsti da primo mattino, seguiti da piogge nel corso della giornata che potrebbero superare le soglie critiche per il Reno e i bacini romagnoli.

Oltre a Bologna e Pianoro, altre città dell'Emilia-Romagna vedranno le scuole chiuse, inclusi i comuni dell'Unione Savena-Idice e della Bassa Romagna. In Toscana, l'allerta arancione ha portato alla chiusura delle scuole in vari comuni, compresa l'area di Firenze e Prato, dove sono stati chiusi anche parchi e giardini pubblici. Livorno ha sospeso le attività didattiche e chiude i parchi cittadini e altri spazi pubblici.

Milano e le Alpi Liguri Sud sono in allerta gialla per rischi idrogeologici e valanghe rispettivamente, con raccomandazioni di prudenza per i cittadini. A Napoli, i parchi e il pontile di Bagnoli resteranno chiusi per la durata dell'allerta, con divieto di accesso alle spiagge pubbliche.