Maltempo, allerta rossa in Veneto: sul Nord Italia si abbatte la tempesta

Maltempo in Toscana : esonda il Bisenzio

Maltempo: allerta rossa Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia arancio

L'ondata di Maltempo che ha investito le regioni settentrionali italiane continuera' a farsi sentire nella giornata di domani, venerdi', e la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa in diverse aree del Veneto e arancione in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e altre aree del Veneto stesso: allerta gialla in ulteriori zone di queste tre regioni e del Piemonte.

Questo il dettaglio: ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Il sorvolo dell'elicottero sui territori del Veneto

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Nodo Idraulico di Milano Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Zaia: "Siamo in difficoltà"