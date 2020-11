Maltempo Sardegna, stanziati 40 mln di euro dopo alluvione a Bitti

Sono contenuti in due diversi emendamenti della Giunta regionale all'assestamento di bilancio gli aiuti, per un totale di 40 milioni di euro (in due anni), alle popolazioni della Sardegna colpite dall'alluvione di sabato scorso, che a Bitti (Nuoro) ha causato la morte di tre persone. L'ultima parola spetta al Consiglio regionale che dovrà pronunciarsi entro tasera sulla manovrina da oltre 500 milioni di euro.

È previsto un Fondo speciale, da istituire presso la direzione generale della Protezione civile, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2020: le risorse serviranno a erogare contributi a privati e imprese danneggiate. Gli indennizzi saranno a fondo perduto per coloro che hanno subito danni all'abitazione principale e per le aziende di cui siano stati danneggiati immobili in cui si svolge l'attività o i beni mobili strumentali.

Altri 10 milioni di euro, per il 2020, come previsto da un altro emendamento della Giunta, dovrebbero essere assegnati all'agenzia regionale agricola Laore, per i primi interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle piogge eccezionali e dalle inondazioni di sabato scorso. Per il 2021 sono previsti 20 milioni di euro per alimentare un Fondo, gestito sempre dalla Protezione civile regionale, per concedere contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali necessari a ridurre il rischio residuo e il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nei luoghi colpiti dall'alluvione