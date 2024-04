Maltrattamenti a Francesca De André, condannato a tre anni l'ex fidanzato

E' stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravato l'ex fidanzato di Francesca De André, nipote del noto cantautore. A quasi un anno dall'apertura del processo, il tribunale di Lucca ha emesso la sua sentenza sulla vicenda, che risale ad aprile del 2022. Giorgio Tambellini, 40 anni, di Lucca, a quell'epoca aveva una relazione con la donna, figlia di Cristiano.

Era stata Francesca a rivelare sui social di essere stata vittima di una violenta aggressione. A un settimanale aveva poi raccontato che il responsabile era il suo ex compagno. I due vivevano insieme in un appartamento in provincia di Lucca e una vicina di casa aveva sentito le urla e chiamato subito i carabinieri. In quell’occasione, in seguito ai violenti maltrattamenti, la donna aveva riportato tumefazioni al volto e alle braccia e le erano stati prescritti 21 giorni di prognosi. Immediatamente per Tambellini era scattato il divieto di avvicinamento, con l'allontanamento dalla casa familiare.