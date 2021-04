"Mancava solo la statua da 30 mila euro". Polemiche per il monumento a Greta

Greta Thunberg adesso ha anche una statua a grandezza naturale che la ritrae. L'opera si trova nel sud dell'Inghilterra davanti all'università di Winchester ed è stata costruita per essere un'ispirazione per gli studenti dell'istituto. Ma il monumento in bronzo della giovane attivista divide. Non tutti concordano sulla scelta e sui social si è scatenata la polemica. L'artista dietro la statua è Christine Charlesworth, inizialmente pensava di ritrarre Greta seduta nella sua tipica giacca gialla, ma in seguito ha cambiato idea e ha deciso di dipingerla in piedi con un dito puntato. Tuttavia, la statua ha scatenato una discussione, nel mirino è finito soprattutto il prezzo.

L'opera è infatti costata 30 mila euro, e in questo senso, il sindacato studentesco ha suggerito che i fondi avrebbero potuto essere spesi meglio. Sebbene l'università stessa abbia definito Thunberg "fonte di ispirazione", molti utenti sui social media hanno dimostrato di pensarla diversamente. In tanti si sono interrogati sull'effetto ambientale della statua, suggerendo che va contro ciò che predica Greta Thunberg stessa, una vegetariana che non vola per limitare il suo impatto sull'ambiente. Tanti i commenti. "Quanta CO2 è stata generata con la realizzazione di quella statua" e ancora "Mancava solo una sua statua da 30 mila euro". L'università ha assicurato che non vi sono state parti di fondi dirottate dal sostegno agli studenti o dal personale per il progetto.