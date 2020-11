Manfredi: "Nel 2021 più accessi a medicina e infermieristica"

Il ministro dell'università e ricerca Gaetano Manfredi intervenendo all'evento online 'Il dialogo conta', organizzato da Novartis Italia e The European House-Ambrosetti ha detto che nel 2021 vi saranno maggiori accessi per l'indirizzo di medicina.

"Stiamo progressivamente aumentando il numero di accessi: quest'anno è aumentato di 1.500, quindi all'incirca il +15% e, in relazione alla potenzialità formativa degli atenei l'anno prossimo - perché abbiamo fatto degli investimenti - avremo un aumento sia in medicina che nelle lauree infermieristiche". "Per un nuovo modello di sanità che si sta mettendo in campo ci vogliono più laureati e anche competenze un po' diverse". Per esempio "il tema della medicina tecnologico lo si affronta con le tecnologie ma anche con nuove competenze, nuovi percorsi formativi, e qualche esempio già c'è in alcune sedi". "Stiamo attraversando una trasformazione epocale" ha concluso.