Ztl, aumenti del 500%. I carabinieri furiosi: "Andare a lavoro costa troppo"

Mantova, i carabinieri contro l'aumento della Ztl del 500%

Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme raccoglie le indignazioni dei Carabinieri in servizio al Comando Provinciale di Mantova i quali si vedranno quintuplicare i costi per recarsi a lavoro in forza ad un'iniziativa dell'amministrazione Comunale della città di Mantova che ha disposto un aumento del 500% del costo per il rilascio del permesso per transitare in città e recarsi sul posto di lavoro. Ciò in ragione del fatto che la sede di servizio dei Carabinieri mantovani ricade nella zona ZTL della città.

Il Segretario Generale Nazionale Vincenzo Romeo, con una nota stigmatizza la vicenda “Tale decisione ci lascia sbigottiti. Ancora una volta nel prendere atto che non ci sia sensibilità nei confronti degli operatori delle forze di Polizia, che ricordiamo operano a favore della collettività con forti limitazioni sulla carenza organica e in regime di un contratto ancora non rinnovato dall'attuale governo, dovranno affrontare un ennesimo esborso per recarsi a lavorare. Ulteriori costi che andranno ad incidere sulle famiglie dei nostri colleghi già fortemente provate da una paga non commisurata ai costi della vita. Chiediamo che l'amministrazione comunale si faccia carico dei relativi costi perché la sicurezza delle nostre comunità non può passare per la ZTL cittadina”.