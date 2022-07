Marco Travaglio, incidente stradale: auto contro i tavoli di un ristorante

L'auto di Travaglio si scontra con un'altra vettura. Il giornalista finsice fuori strada, contro i tavolini di un ristorante

Paura per il giornalista Marco Travaglio, la cui auto, dopo lo scontro con un’altra vettura, è finita su un marciapiede, contro i tavolini di un ristorante. L’incidente è avvenuto poco fa a Roma, in zona Trastevere, dove il direttore del Fatto Quotidiano era al volante della sua Smart, proveniente probabilmente da Via dei Genovesi, mentre l’altra auto, una Bmw, arrivava da Via della Luce.

Spaventati i passanti e i due conducenti. Il giornalista, che al momento sembra non aver riportato danni importanti, sarebbe uscito dalla sua auto, per farsi assistere con le prime cure in un secondo momento.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.