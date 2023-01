Maria Sole Agnelli: "A mio fratello Gianni avrebbe innervosito questo governo"

Maria Sole Agnelli, la sorella di Gianni: "Questo governo di destra avrebbe infastidito mio fratello"

In occasione del ventennale della scomparsa del fratello Gianni, Maria Sole Agnelli è intervenuta ai microfoni del Corriere. “Il Paese è cambiato tanto da quando è scomparso mio fratello”, dichiara Maria Sole. “Ora è cambiato il governo e c’è la guerra. Mio fratello avrebbe deprecato una posizione in merito a questa situazione. Inoltre, questo governo di destra lo avrebbe infastidito”.

E sulla premier Meloni: “Certo, non l’avrei votata. Ma penso abbia fatto bene fino ad adesso.

Parlando del rapporto sentimentale col fratello, Maria Sole Agnelli apre il suo cuore. “Avevamo un rapporto affettuoso. Mi manca molto potergli telefonare, gli chiedevo spesso consigli. Siamo sempre stati diversi, sia da piccoli che da grandi. Una volta cresciuti abbiamo legato molto di più. Non potrò mai dimenticare come mi sia stato accanto quando morì il mio primo marito”.

Spaziando invece sulla situazione di grande crisi della Juventus, la sorella di Gianni Agnelli risponde: “Sto patendo tantissimo. Mi spiace enormemente per mio nipote che si è dato tanto da fare e che aveva lavorato molto bene. Soffrirà in modo incredibile. Se sono tifosa? D’animo moltissimo. Da piccoli andavamo allo stadio, mia madre si portava un cane bianco e uno nero. Da grande, l’unica volta che la vidi dal vivo, fu a Napoli proprio con mio fratello, una partita che finì zero a zero”.

E, infine, Maria Sole Agnelli lancia la stoccata: “Chi ha preso di più da Gianni nella nuova generazione? Nessuno. Forse un po’ Lupo Rattazzi".