Marina di Massa, nave di 100 metri va a sbattere contro il pontile: "Carburante in acqua"

Marina di Massa, grossa nave contro il pontile: equipaggio messo in salvo

Tragedia sfiorata a Marina di Massa, nel tardo pomeriggio di ieri a causa dell'intensa mareggiata che si è abbattuta sulle coste della Toscana per il maltempo, una nave di poco più di 100 metri, è andata a sbattere contro il pontile e si è arenata. Si tratta della nave Guang Rong, battente bandiera cipriota. Il cargo - riporta Rai News - è diventato ingovernabile a causa del forte vento che ha avuto il picco nel tardo pomeriggio di martedì. Tutto l'equipaggio è stato prontamente messo in salvo.

Dalle prime luci del mattino, fanno sapere dalla Direzione Marittima di Livorno, sono sul posto anche il Nucleo Subacquei della Guardia Costiera con sede a Genova per l’ispezione dello scafo e saranno valutati tutti gli aspetti legati alla messa in sicurezza e alle successive operazioni di rimozione dell’unità. Ora si teme per il possibile sversamento di carburante in mare: "Temiamo che sia finito in acqua", corsa contro il tempo per limitare il più possibile i danni.