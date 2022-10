Costruiscono nave gigante con i Lego: "Vogliamo entrare nei record"

La riproduzione galleggiante della nave gigante con i Lego sarà presentata alla fiera "Mattoncini a Bergamo"

Innamorati e accomunati da una passione: quella per i mattoncini Lego. Pierluigi Cervati e Beatrice Da Ros hanno costruito una nave da crociera gigante, la Costa Diadema, con circa duecentomila mattoncini Lego.

Marito e moglie hanno aperto a Bergamo un negozio specializzato nei famosi mattoncini Lego, poco dopo hanno deciso di provare loro stessi a costruire un modellino. La scelta di costruire una nave da crociera è arrivata come conseguenza della comune passione della coppia per le crociere.

In soli cinque mesi il modellino è pronto: nel 2018 la nave è stata esposta nella sede della Costa Crociere di Genova, per i 75 anni dalla fondazione della compagnia di navigazione. Un successo. Ma i due vogliono andare oltre: vogliono farla galleggiare.

"Abbiamo deciso di modificarla perché volevamo metterla in acqua. Ovviamente, fedeli all’idea che i mattoncini Lego si debbano smontare e riutilizzare, abbiamo studiato un modo per evitare qualsiasi materiale che non fossero i mattoncini, come ad esempio la colla», ha detto Pierluigi Cervati.

Poi è arrivata la pandemia e Beatrice Da Ros, già malata, si aggrava. Muore nel novembre del 2021, a 40 anni.

A questo punto il marito decide di terminare le modifiche, in ricordo della moglie, del loro amore e della passione di lei per il progetto, e ce la fa. La nave pesa quasi 200 chili ed è stata costruita con più di 200mila Lego. È lunga più di tre metri e alta 94 centimetri. Si regge esclusivamente sui pezzi sapientemente montati, senza l'uso di colla o di sostegni. Ha 12 motori funzionanti all'interno dello scafo e 998 luci a led che la illuminano.

Pierluigi Cervati punta al Guinees dei primati: "La nave è stata collaudata in gran segreto tra Verolanuova e Verolavecchia - in provincia di Brescia - e i test definitivi sono stati fatti sul lago d'Iseo. Sono convinto che vincerà il Guinness dei primati, un record che appartiene a mia moglie perché l'idea e una parte della realizzazione sono merito suo".

La presentazione ufficiale della riproduzione della Costa Diadema si svolgerà durante la fiera "Mattoncini a Bergamo" dal 28 ottobre al primo novembre.