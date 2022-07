Martina Colombari, la doccia in spiaggia è bollente

Martina Colombari e si rinfresca con una doccia sensuale

Per sempre “Miss”. Ecco Martina Colombari che sfoggia in spiaggia un fisico asciutto da far invidia. La modella ama il mare, ha da poco compiuto 47 anni e in questi giorni è in compagnia del marito, l’ex calciatore Billy Costacurta, a Forte dei Marmi. La coppia è sposata da 18 anni.

Soprattutto, Martina Colombari cattura l’attenzione dei paparazzi del settimanale Gente, che immortalano l’ex Miss Italia del 1991, mentre è sotto la doccia in spiaggia.