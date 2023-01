Martina Scialdone poteva essere salvata? I punti oscuri dell'omicidio

Martina Scialdone poteva essere salvata? Tutto quello che non torna

Il femminicidio di Martina Scialdone lascia dietro di sè una scia di misteri: la porta del bagno dove la donna si era rifugiata è stata aperta con le chiavi di servizio o no? Il giallo delle telefonate al 112 partite dal ristorante. Infine, il mistero sulle condizioni di salute del suo assassino e sulle sue reali intenzioni, dal momento che è arrivato nel locale con una pistola sotto la giacca. Ma la sensazione che lascia tutti senza parole è: si sarebbe potuto fare qualcosa per salvarla. Ma non è stato fatto.

La ricostruzione del femminicidio

Martina Scialdone, avvocata 34enne, aveva accettato di andare a cena con il suo ex, il 61enne Costantino Bonaiuti. Hanno cenato al ristorante Brado di via Amelia, nel Tuscolano, zona Sudest di Roma. Bonaiuti ha dichiarato che questa cena doveva essere il suo tentativo di riconciliazione dopo due anni di relazione finita alcuni mesi fa, ma vi si è presentato armato. Dopo aver pagato il conto, i due sono rimasti al tavolo e lì sarebbe nata una discussione. A quel punto Scialdone è scappata in bagno, lui l’ha inseguita e poi ha preso a pugni la porta, urlando "Esci!" e insultandola.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei presenti, compresi i gestori del locale che pare abbiano chiamato il 112 già durante la lite, come confermato dall'analisi delle chiamate in entrata al numero unico di emergenza: "Abbiamo chiesto alla ragazza se voleva rimanere nel locale. Lei ha detto che era tutto ok ed è uscita per andare via: non abbiamo cacciato nessuno", ha detto uno dei gestori, Christian Catania, citato da Repubblica.

La ricostruzione dell'apertura della porta del bagno, quella di Christian Catania, è invece stata smentita da altri testimoni, secondo cui la porta del bagno in cui si era rifugiata la donna sarebbe stata aperta con una chiave di servizio.

"C'era mio fratello e anche alcuni clienti che si erano preoccupati per questa ragazza chiusa in bagno", spiega Christian Catania. "Abbiamo aperto la porta. Lei è uscita volontariamente, ci mancherebbe, non è stata cacciata neanche per sogno, assolutamente. È stato chiesto di calmarsi, uno dei nostri dipendenti ha detto di rinviare la discussione all'indomani mattina, a mente fredda. Capita che qualche cliente discuta e noi cerchiamo di calmarlo. Abbiamo anche chiamato la polizia. Io credo che non potessimo fare di più di così. Se lei avesse detto che non si sentiva tranquilla, ci saremmo chiusi con lei nel locale, avremmo abbassato la serranda e aspettato la polizia. Quando c'è una discussione chiamiamo sempre la polizia. Noi abbiamo fatto tutto ciò che doveva essere fatto".

Scialdone è uscita dal ristorante intorno alle 22:00. Subito prima di uscire, ha chiesto una sigaretta a un cameriere. Questi racconta che i suoi occhi erano terrorizzati ma che non ha colto nessun segnale in codice in quello sguardo.

Quindi Martina Scialdone esce dal locale, e la vede un senzatetto, Simone De Angelis. È lui a raccontare come Bonaiuti, che ha un porto d’armi per uso sportivo, "ha sparato di fronte a me, ma ho sentito solo il colpo, ho pensato fosse un petardo". Scialdone ha percorso qualche metro, cercando soccorso nel ristorante, ma si è accasciata a terra prima, e poi è stata soccorsa da una dottoressa che era nel locale.

Dopo aver sparato, Bonaiuti è scappato a piedi verso la sua auto ed è tornato nel suo appartamento a Fidene, dove secondo i vicini vivrebbe separato in casa insieme a una donna. Gli agenti della squadra mobile lo hanno rintracciato appena rincasato.

I misteri del femminicidio di Martina Scialdone

Costantino Bonaiuti comparirà oggi davanti al gip per l’udienza di convalida. È accusato di omicidio premeditato, aggravato dai motivi futili e abietti, e dal fatto che aveva una relazione sentimentale con la vittima.

Come racconta Il Corriere, ieri il suo avvocato Domenico Pirozzi lo ha incontrato in carcere e ha appreso dallo stesso indagato che non è affetto da alcun tumore, come era invece emerso dalle testimonianze dei suoi colleghi, dove risulta inserito tra i dipendenti fragili. "Ce l’ha raccontato per tre anni", raccontano i suoi colleghi. Per questo potrebbe scattare un’indagine interna per capire se in tutto questo tempo Bonaiuti abbia presentato certificati medici e di che tipo, chi li abbia rilasciati e se fosse davvero in cura presso qualche struttura sanitaria.

Inoltre, oggi la Squadra mobile sentirà i tre fratelli proprietari e il personale di servizio del ristorante dove venerdì sera la coppia era andata a cena e dove ha litigato furiosamente. Tanto che lui, secondo chi sedeva e chi serviva ai tavoli, avrebbe cominciato a sbattere i pugni sulla porta del bagno dove la 34enne si era rifugiata, con altre persone presenti, coprendola di insulti.

I ristoratori avrebbero riferito alla loro avvocata Francesca Palazzesi che la prima telefonata al 112, per chiedere aiuto alle forze dell’ordine, sarebbe stata fatta dal ristorante quando la lite era ancora in corso. Se fosse andata così una pattuglia sarebbe arrivata in pochi minuti e avrebbe colto Bonaiuti fuori dal ristorante con la compagna, ma non è successo.

Un’altra chiamata è stata fatta subito dopo lo sparo che ha ucciso l’avvocata, insieme con altre sempre al numero unico di emergenza da parte di chi aveva assistito alla scena. Chi indaga ricostruirà ora le fasi della lite nel locale e dell’allontanamento della coppia, saranno verificate tutte le chiamate al 112 con i relativi orari, e anche se all’eventuale prima segnalazione è seguito l’invio di una pattuglia per verificare cosa stesse accadendo.

Non è escluso che siano sentiti anche alcuni clienti fra i circa ottanta che a quell’ora stavano cenando, e in particolare coloro che avrebbero aiutato i camerieri a calmare gli animi insieme con una dottoressa che è intervenuta per soccorrere Scialdone sul marciapiede.

Al momento vengono esclusi nei confronti dei titolari del ristorante provvedimenti di natura penale, ma non quelli amministrativi per quanto accaduto. Non si esclude che Martina Scialdone sapesse che il partner fosse armato e potrebbe non averne fatto parola con nessuno per non mettere in pericolo anche le persone che si trovavano nel locale.