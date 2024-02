"Maschicidio" a Vercelli, 58enne ucciso a coltellate: fermata la compagna

Maschicidio a Vercelli, 58enne ucciso in casa a coltellate: fermata la compagna

A Vercelli un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è stato trovato morto con ferite d'arma da taglio in un appartamento alla periferia della città piemontese.

Per la sua morte è stata fermata la compagna, la 52enne Rosa Comito, che vive nell'alloggio dove è avvenuto il delitto. La donna avrebbe colpito il 58enne con una decina di coltellate alla schiena al culmine di un litigio. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia di Vercelli, che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell'aggressione. L'uomo, secondo i vicini di casa di lei, non viveva in quell'appartamento. Davanti alla palazzina di tre piani era parcheggiata l'auto della vittima.