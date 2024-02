Omicidio a Padova, donna di 41 anni uccisa a coltellate. Si cerca il marito

Il corpo di una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in un’abitazione a Bovolenta, in provincia di Padova, non distante dalla caserma dei carabinieri. Si tratta della casa della madre della vittima, la prima a rinvenire il corpo e dare l’allarme alle forze dell’ordine. Secondo quanto riprota Repubblica. i segni sul cadavere fanno supporre che la 41enne sia stata uccisa a coltellate.

I militari sono adesso alla ricerca del marito della donna, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo, il medico legale e il magistrato Sergio Dini. Sul movente dell’omicidio non sono ancora state formulate ipotesi. La donna lascia una figlia di 12 anni ed era molto nota nel paese.