Maternità surrogata, l'attrice Ana Obregón: "La bimba? E' mia nipote"

Maternità surrogata, l'attrice spagnola 68enne Ana Obregón: "La bimba è mia nipote"

Non smette di suscitare stupore la storia dell'attrice spagnola Ana Obregón, di 68 anni, diventata mamma di una bimba nata da una gestazione per altri in Florida. Un caso che ha scatenato un intenso dibattito pubblico nel Paese iberico, dove la pratica è proibita. L'artista, infatti, ha spiegato che la bambina nata lo scorso 20 marzo, è sua "nipote" biologica, in quanto concepita a partire dal seme congelato di suo figlio Aless Lecquio, deceduto nel 2020 per un tumore "Legalmente è mia figlia, e così viene indicato sul suo passaporto. La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a casa", ha detto in un'intervista rilasciata alla rivista ìHola!.

Secondo le parole dell'attrice, sarebbe stato proprio il figlio a esprimere questa volontà prima di morire, assicurando che tutto il procedimento seguito per arrivare alla nascita della bambina è "legale" e che, anche se sarà principalmente lei a prendersene cura, non pensa di nasconderle in futuro l'identità di suo padre biologico. "Le dirò: 'Tuo papà è in cielo e prima che tu arrivassi era ciò che più desiderava al mondo, e tua mamma è una donatrice, e basta. Che problema c'è?", ha detto.