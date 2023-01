Matteo Messina Denaro, scoperto il covo: è a Campobello di Mazara a Trapani

Matteo Messina Denaro, scoperto il covo a Campobello di Mazara: avviato le perquisizioni

Scoperto il "covo" dell'ultimo "stragista", Matteo Messina Denaro, arrestato ieri a Palermo. I carabinieri del Ros hanno individuato di Matteo Messina Denaro, l'ex latitante arrestato ieri presso la clinica Maddalena di Palermo dove si era recato per svolgere alcune terapie. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido, hanno condotto i carabinieri a Campobello di Mazara, di cui è originario l'autista, accusato di favoreggiamento, Giovanni Luppino, un commerciane di olive incensurato, arrestato insieme al boss di Castelvetrano.

Gli investigatori, coordinati dalla procura di Palermo, da subito avevano avviato perquisizioni partendo anche dall'automobile utilizzata dal boss per raggiungere la struttura sanitaria, alla ricerca di elementi utili per raggiungere il covo. I magistrati e gli inquirenti, nel corso della conferenza stampa avevano affermato che Messina Denaro "proveniva dal suo territorio". Per questo le ricerche si erano concentrate in particolare sulla zona di Campobello di Mazara, vicino al paese dell'ex superlatitante.