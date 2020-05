Maturità 2020, Azzolina: "Sarà in presenza, durerà al massimo un'ora. Necessario raggiungere 60/100"

Confermato inoltre che "la prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, si terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto". Azzolina ha spiegato che l’esame sarà articolato così:discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; i candidati esporranno le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. "La prova potrà valere fino a 40 punti - ha sottolineato la ministra - mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma. Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano - ha concluso Azzolina - i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona".

"Nonostante la grave situazione emergenziale che sta attraversando il nostro Paese, anche quest’anno l’esame di Stato sarà serio". Rispondendo al question time alla Camera, la ministra dell'Istruzione Azzolina ha annunciato che "a brevissimo sarà pubblicata l’ ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione".

La ministra ha confermato che "la sessione avrà inizio il 17 giugno, con lo svolgimento di colloqui, della durata massima di circa un’ora, in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte. A tal fine, stiamo lavorando a specifici protocolli, insieme alle forze sociali".

Scuola 2020/2021, Azzolina: "Didattica mista a settembre una delle ipotesi"

La didattica mista per far ripartire l'anno scolastico a settembre è solo una delle ipotesi in campo. Rispondendo al question time alla Camera la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che "Circa l’avvio del nuovo anno scolastico, vorrei ribadire che ho istituito, presso il Ministero, un Comitato di esperti di altissimo livello che ha il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola, tra le quali quelle della didattica mista, per la scuola con riferimento all’emergenza sanitaria in atto, ma anche guardando al miglioramento del sistema di istruzione nazionale". Azzolina ha sottolineato che "si tratta certo di un lavoro complesso che sarà vagliato attentamente e condotto insieme, rapidamente, interloquendo fattivamente con il Parlamento, le Regioni ed Enti locali, con le associazioni, le forze sociali avvalendosi anche delle migliori professionalità di cui dispone il nostro Paese".

"I primi dati che si evincono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza, concluso in questi giorni, ci paiono confortanti: le nostre istituzioni scolastiche hanno raggiunto quasi tutti gli studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, nel question time alla Camera.

Scuola, Azzolina: "La didattica a distanza ha raggiunto quasi tutti"

Azzolina ha ricordato che "​il Governo è tempestivamente intervenuto, stanziando apposite risorse (85 milioni di euro), già con il decreto legge 'Cura Italia'. Queste risorse sono state assegnate e accreditate tempestivamente alle scuole, proprio per raggiungere quanti più studenti possibili, così da non lasciare nessuno indietro. Sono stati acquistati circa 205.000 dispositivi digitali e oltre 117.000 studenti sono stati raggiunti dalla connessione". "A questo stanziamento - ha proseguito Azzolina - è conseguito un ulteriore impiego di risorse, pari ad 80 milioni di euro, a valere sui fondi PON destinati proprio all’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet, dedicati alle scuole del I ciclo". "Senza i mezzi finanziari messi a disposizione dal decreto 'Cura Italia' e la tempestività della nostra amministrazione nel loro impiego non sarebbe stato possibile. Prezioso - ha concluso la ministra - è stato anche il contributo di Regioni ed Enti locali, che ringrazio, che hanno stanziato somme e provveduto ad acquistare e fornire ulteriori device e strumenti per la connettività".