Maturità 2022, cambia il punteggio: il triennio vale stessi punti dell'esame

Nuove regole per la maturità 2022

La maturità 2022 resterà con l'impianto a due prove scritte più il colloquio orale, però viene rimodulato il punteggio tra il percorso scolastico e le prove di esame. È quanto emerge da fonti parlamentari riportate da TgCom24.

"Nella prima versione dell'ordinanza del ministero si parlava di 40 punti per il triennio e di 60 per le prove d'esame. Nella nuova versione, vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l'orale)", si legge sul quotidiano.

La seconda prova dell'esame invece cambierà in base al percorso di studio: i docenti della disciplina che sarà materia del secondo scritto, che fanno parte delle commissioni d'esame, devono proporre entro il 22 giugno tre tracce sulla base dei documenti consegnati a maggio dai consigli di classe. A estrazione verrà poi scelta la traccia da seguire in sede d'esame.

Al momento, le ordinanze sugli esami di stato sono state trasmesse ai presidenti di Camera e Senato per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari, così come previsto dalla Legge di bilancio, si resta quindi in attesa di ulteriore conferma.