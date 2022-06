Maturità 2022, tracce del tema: Verga, Segre, il discorso del Nobel Parisi e..

Maturità 2022: testo Ferrajoli su Covid e cambio economia

Occorre ripensare la politica e l'economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia, della nostra comune fragilita' e del nostro comune destino: e' la tesi sostenuta nel testo di Luigi Ferrajoli, tratto da 'Perche' una Costituzione della Terra?' e su cui i maturandi sono chiamati a riflettere. E' una delle tracce proposte nella sezione della riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualita'.

Maturità 2022: testo argomentativo Oliver Sacks "Musicofilia"

La seconda traccia del testo argomentativo e' un testo tratto da Oliver Sacks "Musicofilia".

Maturità 2022: testo su rischi della Rete in "mondo iperconnesso"

'Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello'. Da questo libro di Vera Cheno e Bruno Mastroianni e' stato tratto il testo che compare tra le tracce dell'esame di maturita'. Un testo che riguarda il "mondo iperconnesso" e sollecita i ragazzi a una riflessione sui "rischi della Rete" e sulla web reputation.

Maturità 2022: analisi testo Gherardo Colombo e Segre

Per l'analisi e produzione di un testo argomentativo una delle tracce scelte dal ministero e' un testo tratto da Gherardo Colombo e Liliana Segre "La sola colpa di essere nati", in cui la senatrice a vita racconta la sua espulsione dalla scuola statale per effetto delle leggi razziali.

Maturità 2022: novella Verga 'Nedda. Bozzetto Siciliano'

La seconda traccia di analisi del testo, per la prosa, e' "Nedda. Bozzetto siciliano", di Giovanni Verga, di cui ricorre quest'anno il centenario della morte

Maturita': analisi discorso premio Nobel Fisica Parisi

Una delle tracce di testo argomentativo, Tipologia B, ha come protagonista Giorgio Parisi, recente premio Nobel per la Fisica, con un passaggio di un suo discorso sui cambiamenti climatici tenuto alla Camera dei Deputati nell'ottobre del 2021, in vista della Cop26, la Conferenza Onu sul clima.

Maturità 2022: Bianchi, "ci siamo, buon lavoro a tutte e tutti"

"Ragazze e ragazzi, ci siamo! E' partita la Maturità 2022. Buon lavoro a tutte e a tutti!". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dopo il via alla maturita' con la prima prova di italiano.