Mauro Corona, muscoloso, palestrato e... Le foto da giovane. Irriconoscibile

Mauro Corona e le foto da giovane

Mauro Corona è ormai uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. L'opinionista negli anni si è conquistato una gran fetta di pubblico. Il web nel tempo ha cercato di scovare variegato materiale informativo sullo scrittore, nonché le foto e i post che lo stesso diretto interessato condivide dai suoi profili social. Proprio uno di questi scatti ha catalizzato l’attenzione di molti follower oltre a fare un boom di like. L’immagine in questione infatti immortala il noto opinionista quando era ancora un ragazzo, giovanissimo, lasciando di stucco gli utenti per tutta la sua bellezza.