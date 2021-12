"Mauro da Mantova morto? È successo perché Cruciani gli dava retta"

Mauro da Mantova morto, accuse e polemiche sui social al conduttore de "La Zanzara" Giuseppe Cruciani

“A uccidere quell’uomo non è stato il fatto di non dar retta a Cruciani, ma il fatto che Cruciani desse retta a lui”, è uno dei tantissimi messaggi sui social dopo la morte del No Vax Mauro da Mantova, personaggio molto discusso diventano noto per i suoi interventi nella trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. A dare l’annuncio della morte è stato proprio il giornalista Parenzo sul suo profilo Twitter, protagonista insieme a Mauro da Mantova di infiniti dibattiti, urla e litigi sul tema della pandemia da Covid e del vaccino.

Mauro da Mantova morto, l'annuncio di David Parenzo de "La Zanzara"

“E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini”, ha scritto su Twitter David Parenzo riaccendendo la polemica sotto i commenti al suo post.

Randolph Carter scrive: “Non abbiamo controprove che da vaccinato non sarebbe successo lo stesso. Usare un singolo episodio per sostenere la propria tesi è pura manipolazione”. Matteo Mazzocca tweetta: “Pazzesco. Pensare che sia morto per la sua idiozia mi devastaFaccina delusa. Rip grande MauroneFaccina delusa”. Andrea Marroni riflette: “Incredibile, storia incredibile.... forse anche noi storici ascoltatori (la maggioranza silenziosa) abbiamo contribuito a creare i mostri della Zanzara, guardando con distacco e divertimento la follia che si affaccia a radio24 dalle 18 30 in poi ogni giorno da anni...?”. Grazyetta commenta: “La cosa preoccupante e che mi fa molta tristezza è che molti complottisti no vax penseranno sia morto per essere stato intubato o curato male. L'ignoranza è la malattia peggiore di tutte. R.i.p.”.

A uccidere quell’uomo non è stato il fatto di non dar retta a Cruciani, ma il fatto che Cruciani desse retta a lui. — Davide Ravera (@davideravera) December 28, 2021

Mauro da Mantova morto a Verona a 61 anni, il suo vero nome era Maurizio Buratti

"Mauro da Mantova" aveva 61 anni e faceva il carrozziere. Il suo vero nome era Maurizio Buratti. Si è spento all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana in terapia intensiva per le complicazioni del coronavirus. Nemmeno dopo l'aggravamento delle sue condizioni aveva fatto rmarcia indietro sulle sue convinzioni. 'Mauro' si era anche vantato di essere entrato in un supermercato quando era gia' positivo al virus, in una citta', Mantova, in cui una persona quattro non ha ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino.

Mauro da Mantova morto, il cordoglio di Giuseppe Cruciani

"Mauro non c'e' piu'", ha annunciato su Instagram Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara, "ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori". "Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando eri più calmo. Eri Belvaman, volevi essere Re, l'interventista radiofonico per eccellenza, eri felice quando qualcuno ti riconosceva per strada e ti chiedeva un selfie. Eri, sei, Mauro da Mantova. Ti abbiamo preso in giro, ci hai insultato, ce ne siamo dette di tutti i colori fino alle soglie di un tribunale, ma ci siamo divertiti come mai nella vita. E oggi ho ricevuto un colpo al cuore", ha concluso.

