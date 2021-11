Mediterranean Day, parte dall’Italia il primo Forum ufficiale Enti Locali

Mediterranean Day parte dall'Italia: kermesse a Vigevano

L’Italia al centro del Mediterranean Day: da domani parte il primo Forum ufficiale degli Enti Locali e delle imprese del Mediterraneo, kermesse di conferenze organizzate a Vigevano che - dal 24 al 28 novembre – mette a confronto Enti Locali, Imprese, Professionisti e Associazioni dei differenti territori appartenenti all’area Euromed che hanno come obiettivo l’analisi dei temi dell’Agenda 2030.

La Giornata internazionale del Mediterraneo, che si celebra quest’anno il 28 novembre, vede la partecipazione di ben 42 Paesi con lo scopo di rafforzare la cooperazione e l'integrazione nella regione Euro-mediterranea.

In questo contesto il Forum, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Federturismo Confindustria, da Enea e da molte altre importanti istituzioni associative, è quindi tra i pochissimi eventi ufficiali riconosciuti che coinvolge rappresentanti della politica, dell’economia e del Terzo settore provenienti dall’Italia e dall’Estero.

Mediterraneo: 15% del pil mondiale

“Il Mediterraneo esprime il 15% del pil mondiale e su di esso transitano oltre il 27% delle merci mondiali, questi dati fanno capire la rilevanza del fare sistema, ma soprattutto le potenzialità dell’area. Aziende, istituzioni e Terzo settore hanno davanti la sfida che determinerà il futuro delle prossime generazioni, ed è necessario avere chiari i paradigmi della nuova economia, per poterla vincere. E’ il momento del dialogo e del confronto volto a trovare soluzioni e rafforzare rapporti” - dichiara Matteo Redenti, ideatore e cofondatore del FEIM.

Mediterranean Day, ospiti e partner

Tra gli ospiti previsti, il Vice segretario generale dell’Unione del Mediterraneo Grammenos Mastrojeni, top manager di Snam, Edison, Mediterranean Ports associations, AssoretiPMI, diversi parlamentari, sindaci e responsabili delle più importanti associazioni di enti locali, e molti altri, per un totale di oltre 80 panels e più di 130 relatori da tutto il Mediterraneo.

Sponsor Partner dell’evento è la Confesercenti Nazionale.

Patrocini: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, Città di Vigevano, Città di Aosta, Città di Vibo Valentia, Regione Molise, Camera di Commercio di Firenze, Camera di Commercio delle Marche, FederTurismo, ENEA, Associazione per la logistica sostenibile, Uncem, Città del Bio, I borghi più belli d’Italia, Ville venete for you, eCampus, Confesercenti, AssoretiPMI, Confederazione Italiana Federazioni Autonome.

L’evento sarà visibile in streaming sul canale ufficiale del Forum: www.thepreviewmagazine.com.