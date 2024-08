Messina, violenta una ragazza sotto casa: in arresto un 33enne con precedenti

Messina, un ragazzo violenta una ragazza, ma lei scappa e chiede aiuto al padre. Arrestato 33enne con predenti

Stava aspettando che si aprisse il cancello del suo condominio, quando è arrivato ragazzo a parlarle. Subito erano solo chiacchiere moleste, ma poi lui aveva cercato di abbracciarla e abusare di lei. Per questo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne a Gioiosa Merea, in provincia di Messina, con le accuse di violenza sessuale e violazione di domicilio. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L'arresto del giovane di 33 anni, con precedenti penali, è stato possibile sia grazie al padre della ragazza che, vedendo che la stava infastidendo, sarebbe accorso in sua difesa e avrebbe iniziato una colluttazione con l'aggressore. Ma anche grazie alla richiesta di aiuto fatta dalla ragazza alle forze dell'ordine

Ai carabinieri, la giovane donna ha raccontato tutto: di essere stata avvicinata dallo sconosciuto mentre attendeva, a bordo del proprio scooter, l'apertura del cancello condominiale, di come lui avesse iniziato a molestarla verbalmente, poi fisicamente cercando di abbracciarla. Fino a quando non era riuscita a liberarsi e a scappare. Una volta in casa avrebbe indicato l'aggressore al padre.

L'uomo, una volta bloccato dai carabinieri, è stato fermato. Dopo la convalida dell'arresto, avvenuta su richiesta della procura di Patti, diretta da Angelo Vittorio Cavallo, il gip, Ugo Domenico Molinail, ha disposto per il 33enne gli arresti domiciliari.