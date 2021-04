Meteo, arriva la grandine e torna la neve: dove e quando. Cambia tutto

La primavera non vuole proprio arrivare. L'Italia sta per ripiombare in un clima tipicamente invernale. Nelle prossime ore il cielo diventerà sempre più scuso e arriverà la grandine. Le previsioni meteo non escludono il ritorno della neve. Una forte instabilità provocherà un repentino abbassamento della temperatura e forti temporali. I valori che raggiungeremo favoriranno la formazione della neve in alcune zone. Ecco che cosa accadrà nelle prossime ore.

Previsioni meteo, arriva la grandine: dove e quando

Il riscaldamento avvenuto nelle ore centrali del giorno entrerà in contrasto con correnti di aria fredda provenienti dalle regioni polari. Scoppieranno temporali di forte intensità , su tante regioni. Arriverà anche la grandine.

le previsioni del sito www.ilmeteo.it parlando di maltempo certo al al Sud e su molte aree del Centro. Il clima nelle prossime ore sarà piuttosto instabile. Si verificheranno rovesci temporaleschi specialmente sui comparti peninsulari. Il tempo risulterà più asciutto su Sicilia, salvo qualche pioggia nelle zone più settentrionali.

I temporali colpiranno anche la Sardegna ed il Lazio, dove è prevista anche la grandine, in particolare su Roma. Saranno interessati da possibili grandinate anche Abruzzo e Molise.

Meteo, torna la neve: ecco dove cadrà

L'instabilità che interesserà l'Italia provocherà un abbassamento delle temperature tale da far tornare la neve. Sono previste nevicate sugli Appennini centro-meridionali, a quote mediamente prossime ai 1300/1400 metri o anche più in basso, specie in presenza di forti precipitazioni.

Si tratta di quote piuttosto basse considerando il periodo.