Meteo estate 2021: estate assente. No caldo, fresco, pioggia e neve!

Meteo estate 2021. Prime, clamorose, indiscrezioni dai modelli matematici e atmosferici sul meteo estate 2021.



Secondo gli esperti di clima russi, l'estate 2021 potrebbe di fatto non esserci su gran parte dell'Europa, bacino del Mediterraneo incluso.



Nessuna alta pressione africana, rara anche quella delle Azzorre e continui impulsi o dall'Atlantico o da Nord-Nord/Est. Il risultato? Frequenti piogge, temporali e soprattutto temperatura nettamente sotto la media. Perfino neve in montagna a quote relativamente basse, molto vento e in alcune occasioni anche nebbia.



Meteo estate 2021 choc.