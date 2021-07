Meteo, estate finita al Nord. Fresco e pioggia, poi aria polare!

Al Nord l'estate è finita. La teoria, che sembra assurda il 28 luglio, inizia a circolare sui siti degli esperti di meteo. Mentre al Sud il clima resta infuocato con temperature anche oltre i 40 gradi, per colpa dell'anticiclone africano, l'abbassamento delle correnti atlantiche, fresche, sta interessando il Nord in modo deciso. Giovedì e venerdì potremmo rivedere i 30 gradi a Milano, ma da sabato nuovi temporali. E poi domenica piogge e molto fresco in tutto il Nord, con la settimana prossima tutta sotto i 30 gradi da Bologna in su.



Non solo. Altre perturbazioni in arrivo entro il 10 agosto con la possibilità che poco prima di Ferragosto arrivi aria polare fredda, inusuale per la stagione, proprio sul Nord Italia. Insomma, al Sud continua il caldo torrido e africano mentre sulle regioni settentrionali, tra piogge, vento, temporali e grandine, l'estate intesa come temperature oltre i 30 gradi potrebbe (condizionale d'obbligo) essere già finita.