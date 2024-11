Meteo, l'inverno sta arrivando: crollano le temperature. Ecco dove nevicherà

Maltempo, in arrivo una maxi pertubazione che porterà gelo e neve anche a bassa quota tra questa sera, giovedì 21 novembre, e domani venerdì 22 novembre

Il freddo artico sull'Italia è arrivato. Neve compresa, al nord. Oggi, giovedì 21 novembre, è previsto un ulteriore calo delle temperature su tutto il Mediterraneo centrale. Al nord la giornata inizia con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui rilievi alpini, ma il pomeriggio e la serata potrebbero trascorrere tra piogge e acquazzoni, mentre cadrà la neve in alta quota sulle Alpi occidentali. Il nord-ovest potrebbe essere imbiancato anche a bassa quota.

Oggi in serata nuvolosità diffusa e fenomeni sparsi un po' su tutti i settori, con neve anche prossima al piano sul Piemonte occidentale e fino a bassa quota sull'alta pianura lombarda e veneta, segnalano gli esperti di 3bmeteo. Domani, venerdì 22 novembre, al nord i cieli torneranno perlopiù soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo alcune aree alpine con neve fino a fondovalle. Al mattino residui rovesci tra basso Veneto ed Emilia Romagna, con neve fino a 1.200 metri sull'Appennino emiliano. Nel weekend, invece, è previsto un deciso miglioramento.

In serata la situazione peggiorerà, con un aumento delle precipitazioni e temporali sull'alta Toscana. Il maltempo poi raggiungerà tutto il centro e il sud entro venerdì 22, mentre è previsto un deciso miglioramento nel weekend con temperature in leggero rialzo. Domani, sempre al centro Italia, il mattino sarà caratterizzato da un tempo instabile, con piogge sparse e neve sugli Appennini a quote medio-alte. Resterà più asciutto tra Umbria e Toscana. In serata sono previsti cieli sereni.

