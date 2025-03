Microsoft down: milioni di utenti senza posta elettronica per un'ora

Microsoft, il down mondiale della posta elettronica: il blocco si è verificato a partire dalle 15,30 americane, le 21,30 di sabato 1 marzo in Italia e milioni di utenti non hanno potuto accedere alla proprie caselle di e-mail.

Migliaia di segnalazioni sui social

Moltissime le segnalazioni sui social, provenienti da molti Paesi, inclusa l'Italia. Tantissime anche le segnalazioni ai portali di controllo sulla rete, tra cui DownDetector.

I servizio fuori uso

I social sono stati inondati di lamentele sul problema con segnalazioni di un'interruzione globale, in molti Paesi. Diversi i servizi che non hanno funzionato, tra cui Microsoft 365, Microsoft Teams e Microsoft Store. Bloccato anche Outlook, con problemi alla posta elettronica per milioni di utenti. Secondo i media Usa, le aree più colpite sono state quelle di Toronto e New York. Problemi anche in Gran Bretagna, con la notizia del down di Microsoft in evidenza sui maggiori siti di informazione.

Microsoft: "Individuato l'errore di sistema"

Microsoft, in un post su X, ha reso noto di "aver individuato un errore di sistema", prontamente corretto.