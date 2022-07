Migranti: 179 a bordo. 5 morti di sete, 5 scafisti fermati a Messina

Traffico di migranti in Sicilia: 179 sono approdati ieri a Messina

Messina, 25 luglio. Cinque scafisti egiziani, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dai finanzieri del Gico e dai poliziotti della Squadra mobile di Messina, con la collaborazione delle Squadre mobili di Catania e Siracusa, in relazione allo sbarco di 179 migranti approdati ieri insieme a 5 cadaveri su due motovedette della Guardia costiera.

Vittime, come appurato, morte di sete per gli stenti imposti a bordo. Gli scafisti rispondono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro delitto. Quel gruppo faceva parte delle 674 persone che erano su un peschereccio soccorso in mare aperto, a 124 miglia dalle coste italiane e poi fatte sbarcare nei porti di diverse località italiane (Messina, Siracusa, Catania e Crotone).