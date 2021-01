Cronache

Lunedì, 25 gennaio 2021 - 09:34:00 Migranti: 373 sulla Ocean Viking in arrivo ad Augusta, 165 minori Il gruppo al largo della coste siracusane era su 4 gommoni in pericolo soccorsi in tre diverse operazioni nella zona Sar libica

Migranti: in 373 a bordo, soccorsi in meno di 48 ore L'arrivo è previsto alle 11 di oggi, 25 gennaio, ad Augusta. Si trova al largo della coste siracusane la Ocean Viking di Sos Mediterranee, con 373 migranti a bordo, soccorsi in meno di 48 ore. Il folto gruppo di 374 persone una delle quali poi evacuata - era su 4 gommoni in pericolo soccorsi in tre diverse operazioni nella zona Sar libica di ricerca e soccorso il 21 e 22 gennaio. Migranti: 165 minori, 4 donne in gravidanza e 32 non accompagnate Sono 165 i minori, quasi l'80% non è accompagnato. 21 sono neonati e bambini piccoli di età inferiore ai 4 anni. Delle 48 donne soccorse, quattro sono incinte e 32 viaggiavano da sole. Una di loro, Nadine, è stata evacuata d'urgenza dalla guardia costiera italiana: era nelle ultime fasi di una gravidanza ad alto rischio e aveva bisogno di cure mediche urgenti a terra. Una nave della Guardia costiera italiana ha eseguito l'evacuazione a Lampedusa sabato pomeriggio.