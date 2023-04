Migranti, il commissario Valenti a Lampedusa: "Accelerare i trasferimenti"

Migranti, a Lampedusa arriva il il neo commisario Valenti: "È necessario accelerare i trasferiemti"

Il commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, è arrivato oggi (18 aprile) a Lampedusa. Valenti si è subito recato al Comune di Lampedusa per incontrare il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il questore Emanuele Ricifari e il sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino. Un faccia a faccia importante, necessario per stabilire nuove strategie d’intervento per affrontare al meglio la questione migranti.

Valerio Valenti, accompagnato da alcuni collaboratori, ha visitato l'hotspot di contrada Imbriacola dove, a seguito dell’ultimo sbarco con 42 migranti soccorsi al largo su una 'carretta del mare' dalla motovedetta della Capitaneria di porto, ci sono al momento 540 migranti ospiti a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Un sopralluogo in quello che è il primo avamposto per l’accoglienza dei migranti appena toccano il suolo italiano, che sistematicamente si riempie fino all’inverosimile sforando il tetto delle mille presenze in diverse occasioni.

Migranti, le parole del prefetto Valerio Valenti a Lampedusa

"La visita di oggi la facciamo insieme alla Croce Rossa e all'Unhcr perché insieme vogliamo migliorare la gestione di questo centro", ha detto il commissario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, oggi in visita a Lampedusa. "Dobbiamo fare in modo che i migranti che arrivano a Lampedusa possano essere trasferiti sulla terraferma nel più breve tempo possibile".