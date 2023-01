Migranti, la Geo Barents attracca nel porto della Spezia

Migranti, 52 volontari della Croce Rossa della Spezia hanno allestito le tende termo-riscaldate

In anticipo di qualche ora, la nave Geo Barents, il search & rescue vessel che sta portando alla Spezia 237 migranti di cui 73 minori non accompagnati, ha attraccato alla banchina di Calata Artom, nel porto della Spezia. La nave è entrata in porto accompagnata dalle pilotine del porto e dai natanti di Capitaneria di Porto e Guardia di finanza. Questa mattina, 52 volontari della Croce Rossa della Spezia hanno allestito le tende termo-riscaldate in porto, sulla Calata Artom. All'interno delle strutture avverranno i primi controlli medici e l'accoglienza con coperte e generi di prima necessità.