Migranti, Mattarella a Crotone: visita ai sopravvissuti. La Folla: "Giustizia"

Strage dei migranti, il Capo dello Stato in visita a Crotone per omaggiare i 16 superstiti al naufragio e le vittime

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Crotone, per rendere omaggio alle vittime del naufragio di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. Il Capo dello Stato è atterrato all'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto alle 11.00 circa.

Strage migranti, il presidente Sergio Mattarella visita i superstiti del naufragio

Il presidente Sergio Mattarella, dopo l'atterraggio, si è recato all'ospedale San Giovanni di Dio, dove sono ricoverate 16 persone. Il Capo dello Stato è stato accolto all'arrivo da alcuni applausi all'ingresso del nosocomio, è stato ricevuto dal Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Simona Carbone, e dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo hanno accompagnato nei reparti. Tra i 16 superstiti ci sono 6 minori, di cui uno non accompagnato. "Presidente, chiediamo che venga fatta giustizia per i morti del naufragio", ha gridato uno dei cittadini a Mattarella, quando il Capo dello Stato è arrivato in ospedale.

LEGGI ANCHE: Naufragio migranti, le 64 bare allineate nel Palasport di Crotone