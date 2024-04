Migranti, naufragio al largo dell'isola di Chios: tre bambine annegate

Migranti, tre bambine annegate in un naufragio a Chios, in Grecia. Salvate 19 persone

Tre bambine sono le prime vittime identificate del naufragio avvenuto a Chios. La madre delle tre vittime, di 5, 7 e 10 anni, è tra la persone salvate ed è ricoverata nell'ospedale dell'isola greca. La Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare i corpi e a trasportarli al porto di Chios. Come riporta l'Ansa, in totale, secondo le informazioni delle autorità, sono state tratte in salvo 19 persone: tra di loro ci sono otto minori. Sempre stando alle informazioni raccolte dall'autorità, sull'imbarcazione viaggiavano in tutto 22 persone e non ci dovrebbero essere dispersi.

La Guardia costiera greca è impegnata dalle prime ore di questa mattina nell'operazione di soccorso a largo dell'isola greca di Chios, a seguito del naufragio di un'imbarcazione nei pressi della costa nord-orientale, nella zona di Parpanda Kardamylon. Secondo la televisione pubblica Ert, le autorità greche sarebbero state allertate da tre superstiti che nella notte avevano raggiunto le coste dell'isola di Chios. Le operazioni di ricerca in mare sono ancora in corso.