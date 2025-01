Migranti, naufragio in acque maltesi: 3 bimbi morti e 55 sopravvissuti

Migranti, naufragio in acque maltesi

Due cadaveri di bambini e 15 sopravvissuti è il bilancio definitivo di un naufragio nelle acque di Malta avvenuto nella notte tra domenica e lunedì di un'imbarcazione carica di migranti provenienti dalla Libia. Un terzo bimbo, figlio della stessa donna è disperso in mare. A recuperare i cadaveri e a salvare i sopravvissuti è stata la nave della Ong tedesca Sea Punk dopo il naufragio a 58 miglia dal Lampedusa.

Trasferiti sulla motovedetta Cp322

Il “carico umano” è stato poi trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera Cp 322 che ha recuperato altri 40 nordafricani salvato da tre pescherecci a poca distanza da dove è avvenuto il primo naufragio, quello che è costato la vita a due bambini.

Velastro, Croce Rossa: "Il cuore colmo di tristezza"

E sull'ennesima tragedia del mare è intervenuto Rosario Velastro presidente della Croce Rossa: “Abbiamo il cuore colmo di tristezza per i due bambini strappati dal mare alla loro famiglia e, più in generale, alla vita. I nostri operatori e i volontari presenti all’hotspot di Lampedusa, l’equipe multidisciplinare della Cri, si stringeranno attorno alla mamma e al papà dei due bimbi per supportarli in questo difficile momento. Troppo spesso il viaggio delle persone migranti che fuggono dai loro paesi d’origine per arrivare in Italia si interrompe tra le onde, troppo spesso le loro speranze, i sogni di una vita migliore, lontana da violenze e odio, il desiderio di costruire un domani felice con i propri cari, si perdono proprio in quello stesso viaggio, lasciandosi dietro solo vuoto e dolore”.

A Lampedusa 548 migranti

Gli ospiti presenti nell’hotspot di Contrada Imbriacola sono complessivamente 548, oggi si sono verificati 9 sbarchi. In serata è previsto un trasferimento di circa 200 persone.